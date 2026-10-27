Die Dallas Cowboys stoppen ihre Negativserie im NFC-East-Duell mit Philadelphia. Javonte Williams prägt den Erfolg mit einer Gala am Boden, während die Eagles weitere personelle Rückschläge hinnehmen müssen.

Die Dallas Cowboys haben sich mit einem 38:21 bei den Philadelphia Eagles zurückgemeldet und ihre Bilanz in der NFL auf 3:4 verbessert. Nach zwei Niederlagen in Folge setzte das Team von Brian Schottenheimer im Monday-Night-Football-Game vor allem auf das Laufspiel. Philadelphia dagegen kassierte die fünfte Pleite nacheinander und rutschte auf 2:5 ab.

Javonte Williams war der entscheidende Mann bei Dallas. Der Running Back erlief bei 25 Versuchen 155 Yards und einen Touchdown – eine persönliche Bestmarke. Er ist damit der erste Cowboys-Spieler seit Ezekiel Elliott im Jahr 2018, der in einem Spiel mindestens 150 Rushing Yards erzielt. Insgesamt kam Dallas auf 204 Yards bei 38 Laufspielzügen, während Dak Prescott 15 seiner 27 Pässe für 212 Yards und drei Touchdowns anbrachte.

Javonte Williams war der überragende Mann gegen die Philadelphia Eagles Javonte Williams war der überragende Mann gegen die Philadelphia Eagles © IMAGO/UPI Photo

In einer Partie mit sechs Führungswechseln sorgte CeeDee Lamb mit seinem 16-Yard-Touchdownfang für das 26:21 im dritten Viertel. Prescott verwandelte anschließend die Two-Point Conversion zum 28:21. Lamb beendete das Spiel mit fünf Catches für 74 Yards und zwei Touchdowns, George Pickens steuerte vier Receptions für 57 Yards und einen Touchdown bei. Die Eagles verzeichneten keinen einzigen Tackle for Loss.

Philadelphia Eagles arg gebeutelt

Philadelphia musste ohne Quarterback Jalen Hurts sowie die Wide Receiver DeVonta Smith und Dontayvion Wicks antreten. Tanner McKee brachte als Hurts-Vertreter 23 von 35 Pässen für 211 Yards, einen Touchdown und eine Interception an, die DeMarvion Overshown fing.

Rookie Makai Lemon kam auf sieben Catches für 67 Yards und einen Touchdown. Dazu verloren die Eagles ihre Running Backs: Saquon Barkley musste bei seiner Rückkehr nach zwei wegen einer Oberschenkelverletzung verpassten Spielen mit Rückenproblemen raus, Dameon Pierce im vierten Viertel mit einer nicht näher benannten Verletzung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.