Der Wide Receiver der Packers muss ins Krankenhaus - und kehrt wieder aufs Spielfeld zurück.

Die Green Bay Packers haben in der NFL trotz Schrecksekunde einen Heimsieg gefeiert. Das Team um Quarterback Jordan Love setzte sich im Lambeau Field mit 27:19 gegen die Carolina Panthers durch. Für Aufsehen sorgte Wide Receiver Christian Watson, der wegen einer vermuteten Brustverletzung zwischenzeitlich mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde, später aber auf das Spielfeld zurückkehrte.

Watson zurück, Love überragt

Watson hatte nach einem gefangenen 53-Yard-Pass Blut gespuckt und musste sich daraufhin Untersuchungen unterziehen. Rund eine Stunde fehlte der Passempfänger, der insgesamt acht Pässe für 113 Yards fing. „Es war schwierig, ehrlich gesagt. Ich meine, ich wollte nie gehen“, sagte Watson: „Sie wollten nur sicherstellen, dass nichts Verrücktes vorliegt. Ich habe alle Untersuchungen bestanden und konnte zurückkehren.“

Sportlich überzeugte vor allem Love mit 288 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen. Green Bay verbesserte seine Bilanz auf fünf Siege bei drei Niederlagen, bleibt jedoch Schlusslicht der NFC North. Carolina (3:4) führt weiterhin die NFC South an.