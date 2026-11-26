Die Los Angeles Rams setzen den Aufwärtstrend fort. Auch gegen die Green Bay Packers gewinnt das Team um Quarterback Matthew Stafford.

Fünfter Sieg in Serie für die Los Angeles Rams: Das Team um Quarterback Matthew Stafford hat in der US-Football-Profiliga NFL seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Kalifornier bezwangen die Green Bay Packers mit 26:13 und haben mit sieben Siegen bei vier Niederlagen den siebten und damit letzten Play-off-Platz in der NFC vorerst für sich allein. Stafford brachte 16 seiner 23 Pässe für 140 Yards an den Mann.

Beim ersten NFL-Spiel der Geschichte am Vorabend des US-Feiertags Thanksgiving brachte Kyren Williams die Gastgeber mit einem Touchdown-Lauf über sieben Yards im zweiten Viertel mit 13:3 in Führung. Green Bay schlug allerdings noch vor der Halbzeit zurück, Quarterback Jordan Love bediente Christian Watson mit einem Touchdown-Pass über sechs Yards. Ein Field Goal von Trey Smack aus 48 Yards sorgte für den Ausgleich.

Blake Corum (Nummer 24) läuft allen davon. Blake Corum (Nummer 24) läuft allen davon. © GETTY IMAGES/AFP/SID/Sean M. Haffey

NFL: Parsons gibt Saisondebüt

Nach der Pause ließen die Rams keine weiteren Punkte der Packers mehr zu. Running Back Blake Corum brachte Los Angeles nach einer fast siebenminütigen Angriffsserie mit einem Touchdown wieder in Führung, Kicker Brandon McManus machte mit zwei Field Goals im Schlussviertel alles klar.

Bei den Packers gab unterdessen Defensive End Micah Parsons nach seiner in der vergangenen Saison erlittenen Knieverletzung sein Saisondebüt.