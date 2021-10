NHL: Leon Draisaitl will "in den Playoffs mitreden"

In der Saison 2016/17 waren die Oilers bis ins Playoff-Viertelfinale vorgestoßen. In der vergangenen Spielzeit scheiterten die Kanadier in der ersten Runde an den Winnipeg Jets (0:4). Dass es bislang mit dem großen Wurf nicht klappte, liegt für den gebürtigen Kölner an der Stärke der Liga. „Der Stanley Cup ist der wohl am schwierigsten zu gewinnende Mannschaftspokal der Welt“, so Draisaitl: „32 Teams mit exakt demselben Etat, der durch den Salary Cap festgelegt wird, haben alle dasselbe Ziel. Der Weg dahin ist leider meistens ein langer Prozess.“