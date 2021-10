NHL: Anaheim Ducks trennen sich nach Probezeit von Tobias Rieder

Die neue NHL-Saison beginnt in der kommenden Woche. Es dürfte schwierig werden, noch bei einer Franchise unterzukommen. Zuletzt hatte bereits Nationalspieler Dominik Kahun (26) nach drei NHL-Jahren vergeblich nach einem neuen Klub in Nordamerika gesucht. Der Stürmer spielt inzwischen in der Schweiz beim SC Bern.