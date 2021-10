NHL: Peterka verpasst Sprung in Sabres-Kader

Die Aussichten für Peterka, der in der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für Red Bull München auflief, sind weiterhin gut. "Er bekommt dort mehr Eiszeit, mehr spezielle Mannschaftszeit", sagte Sabres-Headcoach Don Granato. Granato erwarte, dass Peterka im Laufe der Saison in der NHL zum Einsatz komme. In der Vorbereitung überzeugte der Stürmer mit drei Toren.