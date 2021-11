Leon Draisaitl mit Edmonton weiter auf Erfolgskurs

Sein kongenialer Partner Connor McDavid liegt drei Zähler hinter ihm, der Kanadier verbuchte ebenfalls ein Tor und eine Vorlage und hat bislang in allen 17 Saisonspielen gepunktet. Es ist die drittlängste Serie in der Klubgeschichte: Nur die Eishockey-Legende Wayne Gretzky war 1983/84 (51 Spiele) und 1982/83 (30 Spiele) noch länger am Stück zum Saisonstart erfolgreich. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)