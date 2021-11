Erstes NHL-Tor: Moritz Seider schießt Detroit zum Sieg

Ebenfalls in der Overtime siegte Nico Sturm (26) mit Minnesota Wild bei den Pittsburgh Penguins. Beim 5:4 blieb der Stürmer ohne Punkte. Bereits die vierte Niederlage nacheinander kassierte Tim Stützle (19) mit den Ottawa Senators. Die Kanadier unterlagen Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning am Samstag 3:5. Auch Stützle war an keinem Tor beteiligt.