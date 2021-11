NHL: Colin Wilson beichtet Drogensucht während Karriere bei Nashville Predators

Wilson hatte noch einen langen Weg vor sich, aber am Ende hatte er die nötige Hilfe gefunden, um aus diesem Teufelskreislauf ausbrechen zu können. Dabei habe auch die NHL eine große Rolle gespielt, wie er betonte: „Die NHL und das Spielerhilfsprogramm der NHLPA (National Hockey League Player‘s Association, Anm. d. Red.) haben in diesem Bereich gute Arbeit geleistet. Sie haben mir so sehr geholfen. Ich bin all denen, die bei meiner Genesung eine Rolle gespielt haben, sehr dankbar. Sie tun so viel für so viele Spieler.“