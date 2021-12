Corona: NHL verlängert Weihnachtspause um einen Tag

Die Weihnachtspause der NHL hatte wegen zahlreicher Coronafälle in den Teams nach Rücksprache mit der Spielergewerkschaft NHLPA am Mittwoch und damit zwei Tage früher als geplant begonnen. Ob tatsächlich am Dienstag wieder gespielt wird, hängt von den Tests ab. Eine Entscheidung der Liga wird für Sonntag erwartet.