NHL: Peterka verliert erneut - Grubauer pausiert

Eishockey-Talent John-Jason Peterka wartet auch nach seinem zweiten Einsatz in der NHL weiter auf einen Sieg. Der 19 Jahre alte Nationalstürmer verlor mit den Buffalo Sabres mit 1:4 bei den New York Islanders. Peterka, der aufgrund vieler Coronafälle in den Kader geholt wurde, stand 16 Minuten auf dem Eis.