"Frustrierend": Fünfte NHL-Pleite in Serie für Draisaitl

Die Oilers sind gegen Toronto zum 21. Mal in den vergangenen 25 Spielen in Rückstand geraten, in der Western Conference liegt das Team nur auf Rang acht. Gegen Toronto fehlten Connor McDavid, neben Draisaitl der zweite Superstar im Team, Derek Ryan und Tyson Barrie, die am Mittwoch (Ortszeit) ins COVID-19-Protokoll der Liga aufgenommen wurden.