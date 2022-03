NHL-Deadline: Minnesota Wild holen Fleury

Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger Marc-Andre Fleury bekommt in der Eishockey-Profiliga NHL noch einmal die Chance auf den Titelgewinn. Am letzten Tag des Transferfensters holten die Minnesota Wild den Startorhüter von den Chicago Blackhawks. Fleury (37) saß am Montag (Ortszeit) bereits als Ersatzmann auf der Bank und sah, wie Cam Talbot beim 3:0 gegen die Vegas Golden Knights ein Shutout gelang.