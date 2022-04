Eisbären Berlin treffen im Oktober auf NHL-Team San Jose

Die NHL Global Series beinhaltet zudem vier reguläre Saisonspiele der stärksten Liga der Welt in Europa. Die Nashville Predators und San Jose werden die Saison 2022/23 mit zwei Partien in Prag am 7. und 8. Oktober eröffnen. Am 4. und 5. November stehen sich die Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche in Tampere/Finnland gegenüber.