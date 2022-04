NHL: Sturm setzt Erfolgsserie mit Colorado fort

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat seine Siegesserie mit Colorado Avalanche in der NHL ausgebaut und sich dabei erneut in die Scorerliste eingetragen. Das Team aus Denver feierte beim 5:4-Erfolg in der Overtime bei den Winnipeg Jets den fünften Sieg in Folge und bleibt mit nun 108 Punkten das beste Team der Liga.