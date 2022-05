NHL Playoffs: Leon Draisaitl trifft und siegt - Oilers gleichen aus

Draisaitl will mit den Oilers in dieser Saison an die erfolgreiche Ära des Klubs mit dem legendären Wayne Gretzky anknüpfen. „Es gibt niemanden, der es mehr will als wir Spieler“, hatte Draisaitl vor dem Start in die Playoffs gesagt: „Wir wollen die Mannschaft sein, die diese Zeiten wieder zurückbringt.“