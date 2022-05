NHL: Rassimus-Eklat um Nazem Kadri überschattet Playoff-Halbfinale

Und auch Blues-Coach Craig Berube gab in der Causa keine glückliche Figur ab. Direkt nach dem Spiel sagte er zu der Szene: „Schauen Sie sich den Ruf von Kadri an. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe“ und schob Colorados Nummer 91 so eine Schuld an der Verletzung zu. Vor Spiel vier gab er dann nur ein „Kein Kommentar“ zu den Beleidigungen im Internet ab. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)