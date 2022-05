NHL: Sturms Colorado verwandelt zweiten Matchball

Colorado trifft in seinem ersten Finale in der Western Conference seit 2002 ab Dienstag auf die Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl. Die Oilers hatten sich im kanadischen Duell mit den Calgary Flames mit 4:1 durchgesetzt. Im Osten steht Titelverteidiger Tampa Bay Lightning als erster Final-Teilnehmer fest, den Gegner spielen die New York Rangers und die Carolina Hurricanes (Stand: 2:3) aus.