Nächster Halbfinal-Rückschlag für Draisaitl und Edmonton

In der Nacht zu Sonntag treten die Kanadier erstmals in der Serie im Rogers Place an und setzen dabei auf ihre Heimstärke. „Wir waren in der letzten Zeit ein wirklich solides Heimteam“, sagte Stürmerstar Connor McDavid: „Wir lieben es, vor diesen Fans zu spielen, und wir werden uns diese Serie zu Hause zurückholen.“ Auch Spiel vier findet in Edmonton statt.