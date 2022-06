NHL: Tampa Bay gleicht Serie gegen New York Rangers aus

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat sich in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit einem weiteren Heimsieg in die Halbfinal-Serie zurückgekämpft und darf weiter vom dritten Stanley-Cup-Gewinn in Folge träumen. Im vierten Spiel der Best-of-seven-Serie bezwang Tampa Bay die New York Rangers mit 4:1 und glich auf 2:2 aus. Bereits am Sonntag (Ortszeit) hatte das Team aus Florida sein erstes Heimspiel der Serie gewonnen.