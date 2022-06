Stanley-Cup-Finale: Sturm genießt "diesen Run"

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Eishockey-Profi Nico Sturm hat beim Wechsel-Lotto in der NHL das große Los gezogen. „Dass ich in Colorado gelandet bin, war natürlich mein Glück“, sagte der Augsburger dem SID. Ein Trade in der NHL ist nicht immer ein Vergnügen, weil der Spieler in der Regel keinen Einfluss darauf hat.