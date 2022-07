NHL-Vorbereitung in Köln: Draisaitl glaubt an Titelgewinn

Mit den Oilers war Draisaitl im Juni in der Best-of-seven-Serie des Halbfinals klar am späteren Titelträger Colorado Avalanche gescheitert. Neben 55 Toren und 55 Assists in der regulären Spielzeit steuerte er in 16 Play-off-Partien weitere sieben Tore und 25 Assists bei. Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt bei den Kanadiern am 1. September.