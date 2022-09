NHL: Saisonstart ohne Russen? Tschechien verweigert Einreise wegen EU-Empfehlung

„Wir können bestätigen, dass das tschechische Außenministerium einen Brief an die NHL geschickt hat, um darauf hinzuweisen, dass derzeit weder die Tschechische Republik noch jeder andere Staat in der Schengen-Zone Visa an russische Spieler zur Einreise in unser Hoheitsgebiet ausstellen sollte“, wird der stellvertretende Außenminister Martin Smolek zitiert.