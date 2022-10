NHL: Draisaitl mit vier Scorerpunkten - Auch Seider siegt

Draisaitl, Deutschlands Sportler des Jahres 2020, peilt nach der Halbfinal-Teilnahme in der vergangenen Saison nun endlich den großen Coup mit Edmonton an. "Wenn man nach so einer Saison, so einem Lauf und solchen Play-offs zurückkommt, kann man sich wirklich als Mitfavorit auf den Stanley Cup sehen", sagte der 26-Jährige.