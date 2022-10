Ohne Sturm: San Jose gewinnt NHL-Generalprobe in Berlin

"Es ist eine Sache der Gesundheit", hatte Sharks-Trainer David Quinn am Dienstagvormittag gesagt und stellte Sturm die Teilnahme beim Saisonauftakt am Freitag in Prag gegen die Nashville Predators in Aussicht: "Wir erwarten, dass er für das Wochenende bereit ist, aber wir wissen noch nicht Bescheid." Auch am Samstag treffen die Sharks in der tschechischen Hauptstadt auf die Predators.