NHL: Draisaitl mit 10. Saisontor für Oilers

Deutschlands Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl erzielte seinen zehnten Saisontreffer (31.) beim 4:3 der Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Vegas Golden Knights. Der gebürtige Kölner verbuchte damit seinen 29. Scorerpunkt in dieser Saison. Zum Siegtreffer nach 77 Sekunden in der Verlängerung traf der zweite Oilers-Superstar Connor McDavid.