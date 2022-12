Eishockeystürmer John-Jason Peterka hat die Siegesserie mit den Buffalo Sabres in der Profiliga NHL erfolgreich fortgesetzt. Die Sabres gewannen bei den Boston Bruins, dem besten Team der Eastern Conference, mit 4:3 nach Verlängerung und feierten den sechsten Sieg in Folge. Peterka blieb für die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York in 13:28 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt.