NHL: Doppelte Freude bei Draisaitl! Kölner beim All-Star-Spiel dabei - Oilers siegen

Draisaitl erfuhr am Rande des 5:3-Siegs gegen Tampa Bay Lightning, zu dem der Kölner einen Treffer und einen Assist beisteuerte, dass er von den Fans in das Aufgebot für das Mini-Turnier am 4. Februar in Florida gewählt worden war. Draisaitl liegt derzeit mit 72 Punkten auf Rang zwei in der NHL-Scorerliste hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (86), Edmonton hat mit 55 Punkten im Westen zumindest auf einen Wildcard-Platz im Playoff-Rennen weiterhin gute Aussichten.