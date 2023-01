NHL: Seider glänzt mit vier Vorlagen

Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings in der NHL mit einer Glanzleistung zum Sieg geführt. Beim 7:5-Sieg gegen die Winnipeg Jets steuerte der 21 Jahre alte Abwehrspieler in der Nacht zum Mittwoch vier Vorlagen bei. In der laufenden Saison kommt Seider bislang auf 15 Assists und zwei Treffer.