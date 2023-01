NHL: Stützle glänzt mit Doppelpack

Nico Sturm fand derweil mit den San Jose Sharks beim 5:2 bei den Chicago Blackhawks wieder in die Spur. Zuvor hatten die Kalifornier drei Pleiten in Serie hinnehmen müssen. Nicht zum Einsatz kam Goalie Philipp Grubauer beim 4:1 der Seattle Kraken gegen die New York Islanders. Auch Seattle feierte nach zuvor drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis.