NHL: Stützle und Sturm beenden Negativserien

Frankfurt am Main (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge setzte sich das Team des 21-Jährigen gegen die Pittsburgh Penguins knapp mit 5:4 nach Verlängerung durch. Stützle sorgte mit seinem 20. Saisontreffer für die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Ottawa steht mit 43 Punkten in der Atlantic Division weiterhin auf dem siebten Rang.