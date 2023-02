Draisaitl glaubt an Oilers: "Können Stanley Cup gewinnen"

Die Kanadier, im Vorjahr Play-off-Halbfinalist, müssten "nichts verändern", erklärte Draisaitl: "Manchmal trifft man auf eine Mannschaft, die ein bisschen besser spielt. Das war bei uns letzte Saison so." Damals scheiterten die Oilers mit 0:4 am späteren Champion Colorado Avalanche. Am Sonntag (21.00 Uhr/ProSieben MAXX) tritt Edmonton in der laufenden Hauptrunde beim Team aus Denver an.