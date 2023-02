Nagelsmann-Aufreger? NHL-Star Tim Stützle: "Wir regeln solche Dinge auf dem Eis"

Angesichts seiner rasanten Entwicklung nach gerade mal zweieinhalb Jahren in der stärksten Eishockey-Liga der Welt gilt Stützle für viele schon als der kommende Superstar schlechthin, wird von manchen Experten gar in einem Atemzug mit seinem Landsmann Leon Draisaitl genannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

NHL-Star Tim Stützle über Bayern-Coach Nagelsmann

Doch selbst „wenn es zu Fehlentscheidungen kommt: Es ist für einen Schiedsrichter bei so einer schnellen Sportart unheimlich schwer, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Man muss sich auch mal in deren Lage versetzen.“

Über die Schiedsrichter werde daher auch „nichts in die Medien hineingebracht“, fügte Stützle an. „Vielleicht ist man während des Spiels mal nicht so gut auf den Schiedsrichter zu sprechen. Und wenn man dann mal was sagt, dann kommt man halt nach dem Spiel auf ihn zu und sagt: ‚Tut mir leid, da sind mir die Sicherungen durchgebrannt.‘“