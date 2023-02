NHL: Stützle erneut Matchwinner für die Senators

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist in der NHL momentan nicht zu bremsen.

Nur einen Tag nach seiner überragenden Leistung mit vier Scorerpunkten gegen die Calgary Flames (4:3) führte er die Ottawa Senators beim 3:2 nach Penaltyschießen bei den New York Islanders zum sechsten Sieg in den vergangenen sieben Spielen.

Für den Shootingstar (21), der eine Teilnahme an der WM im Mai zuletzt offengelassen hatte, waren es die Scorerpunkte 54 und 55 in dieser Saison. Für die Senators sind die Playoff-Plätze als Vorletzter der Atlantic Division trotzdem in weiter Ferne.