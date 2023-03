NHL: Detroit verliert trotz Seider-Assist erneut

Die Detroit Red Wings haben trotz einer Torbeteiligung von Moritz Seider ihre Niederlagenserie in der Eishockey-Profiliga NHL fortgesetzt.

Der deutsche Nationalspieler steuerte am Samstag bei den New York Islanders einen Assist (39.) zur zwischenzeitlichen Führung der Gäste bei, konnte die 1:4-Niederlage damit aber nicht verhindern. New York traf im Schlussdrittel gleich viermal.