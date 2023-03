NHL: Seider avanciert zum Detroit-Matchwinner gegen Boston

Der deutsche Eishockey-Youngster Moritz Seider hat in der NHL mit einem starken Auftritt zum Überraschungserfolg seiner Detroit Red Wings beigetragen.

Einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Titelanwärter Boston Bruins revanchierten sich Seider und Detroit mit einem 5:3-Sieg. Der 21 Jahre alte Verteidiger erzielte nach einem starken Sololauf in Unterzahl das zwischenzeitliche 2:0 und verbuchte zudem einen Assist.

Zuvor war Detroit in der nordamerikanischen Profiliga allerdings nur ein Sieg in acht Spielen gelungen, weshalb die Play-off-Plätze ein großes Stück entfernt sind. In der Eastern Conference liegt das Seider-Team auf Platz 13.