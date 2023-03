Oilers verlieren trotz Draisaitl-Hattrick

Drei Tore - kein Punkt: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl konnte auch mit einem Hattrick die Niederlage seiner Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht verhindern. Der Kölner erzielte zweimal die Führung der Kanadier und dann noch einmal den 4:4-Ausgleich. Am Ende aber gingen die Winnipeg Jets in der Revanche für die 3:6-Niederlage am Vorabend in Edmonton mit 7:5 als Sieger vom Eis.

Zwei seiner drei Treffer erzielte Draisaitl in Überzahl, mit nun 26 Powerplay-Toren in einer Saison stellte er einen Klubrekord auf und egalisierte damit auch die Liga-Bestmarke von Chris Kreider (New York Rangers) aus der Saison 2011/22. Zudem baute Draisaitl seine Serie auf nunmehr zwölf Spiele mit mindestens einem Scorerpunkt aus (12 Tore, 8 Assists). Im Kampf um die Play-offs liegen die Oilers weiter auf dem sechsten Platz.

Neunter im Osten sind die Buffalo Sabres um Stürmer John-Jason Peterka, die mit dem 5:3 gegen Tampa Bay Lightning einen wichtigen Sieg einfuhren. Peterka blieb in knapp zwölf Minuten Spielzeit ohne Scorerpunkt.

Drei Punkte hinter Buffalo liegen die Detroit Red Wings auf Rang 13. Das Team um den deutschen Nationalspieler Moritz Seider verlor trotz einer Torbeteiligung des Verteidigers 1:4 bei den New York Islanders. New York traf im Schlussdrittel gleich viermal. Es war die fünfte Niederlage in Folge für den elfmaligen Stanley-Cup-Gewinner.

Kaum noch Chancen auf die Teilnahme an der Meisterrunde haben die San Jose Sharks um Nico Sturm als Vorletzter im Westen. Der Angreifer erzielte zwar seinen 13. Saisontreffer für die Kalifornier, die 3:8-Pleite gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin konnte er aber nicht verhindern.