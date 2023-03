Seiders Red Wings kassieren sechste Niederlage nacheinander

Deutlich besser sieht es für Torhüter Philipp Grubauer und Seattle Kraken aus. Im Duell mit seinem Ex-Team Colorado Avalanche setzten sich der gebürtige Rosenheimer und Co. 3:2 nach Verlängerung durch. Grubauer parierte 21 der 23 Schüsse auf sein Tor, dank des Treffers von Yanni Gourde in der Verlängerung feierte Seattle den vierten Sieg in Serie. Das Team liegt in der Western Conference auf Platz vier.