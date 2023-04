Eishockey: Grubauer schließt WM-Teilnahme nicht aus

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat sich trotz seiner Teilnahme an den NHL-Play-offs eine spätere Reise zur WM offen gehalten. "Wenn ich fit bin und wenn das passt, bin ich dabei. Unser Fokus ist aber erstmal die NHL", sagte der Keeper der Seattle Kraken in einer digitalen Medienrunde: "Die WM ist zweitrangig."

Er sei bereits vor einigen Tagen mit dem neuen Bundestrainer Harold Kreis in Kontakt gewesen, so Grubauer. "Dadurch, dass die WM erst im Mai stattfindet, ist noch viel Zeit dazwischen", sagte er. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens aus den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga werde er "natürlich" mit Kreis in Kontakt treten, "dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht". Die Weltmeisterschaft findet vom 12. bis 28. Mai in Finnland statt, die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielt am ersten Turniertag in Tampere gegen Schweden.