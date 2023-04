NHL: Grubauer erreicht mit Seattle die Play-offs

Frankfurt am Main (SID) - Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken erstmals die Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erreicht. Das Team des deutschen Nationaltorhüters setzte sich mit 4:2 gegen die Arizona Coyotes durch und sicherte in der erst zweiten NHL-Saison als derzeit Tabellenvierter der Pacific Division einen Wild-Card-Rang. Grubauer parierte 27 von 29 Schüssen.