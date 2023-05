Draisaitl und Oilers verlieren Spiel drei

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers auf dem Weg ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Rückschlag kassiert. Im dritten Spiel der Best-of-seven-Serie verloren die Oilers gegen die Vegas Golden Knights im heimischen Rogers Place deutlich 1:5, damit liegt das Draisaitl-Team nun 1:2 zurück. Die vierte Partie findet am Donnerstag (4.00 Uhr MESZ/Sky) erneut in Edmonton statt.

Dem zuletzt so formstarken gebürtigen Kölner gelang erstmals im Viertelfinale kein Scorerpunkt, in den ersten beiden Duellen hatte er insgesamt sechs Tore erzielt. Mit 13 Treffern und 17 Scorerpunkten in acht Play-off-Spielen führt Nationalspieler Draisaitl dennoch weiterhin die beiden Offensiv-Wertungen der Postseason an. In der Hauptrunde hatte er mit 128 Punkten einen persönlichen Bestwert aufgestellt.