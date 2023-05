NHL: Grubauer und Seattle mit Führung im Viertelfinale

Die Vorentscheidung fiel bereits im zweiten Drittel, als die Kraken fünf ihrer sieben Treffer erzielten. In der Serie führt Seattle nun mit 2:1, das vierte Spiel findet in der Nacht zu Mittwoch statt.

Die Florida Panthers stehen derweil nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs kurz vor dem Einzug in die nächste Runde. In der Viertelfinalserie führen die Panthers nun mit 3:0 und könnten in der Nacht zu Donnerstag zum ersten Mal seit 1996 das Finale der Eastern Conference erreichen.

Die New Jersey Devils meldeten sich in ihrer Serie gegen die Carolina Hurricanes zurück. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt gewannen die Devils in eigener Halle 8:4, sie verkürzten in der Serie damit auf 1:2.