Draisaitl hofft auf NHL-Talente im DEB-Team

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich kurz vor dem Start der neuen NHL-Saison hocherfreut über die Entwicklung der deutschen Spieler in der besten Liga der Welt gezeigt. "Das ist überragend für das deutsche Eishockey", sagte der 27-Jährige in einer Medienrunde: "Mich würde es sehr freuen, wenn wir irgendwann mal alle zusammenkommen und für Deutschland spielen."

Vor allem die Vielzahl an deutschen Offensivspielern in der NHL stimmt Weltklassestürmer Draisaitl dabei positiv. "Wir haben lange auf solche Jungs gewartet, die eine gute und wichtige Rolle einnehmen und auch offensiv viel beitragen", sagte Draisaitl. Es zeige, dass man in Deutschland auch "offensiv sehr, sehr gute Spieler ausbilden kann".

"Gegen die anderen Deutschen zu spielen, ist immer spannend und macht enorm viel Spaß", sagte Draisaitl. Mit seinen Edmonton Oilers hat er auch in der kommenden Spielzeit, in welche die Kanadier in der Nacht zu Donnerstag mit einem Auswärtsspiel bei den Vancouver Canucks starten, hohe Ziele. In seiner zehnten NHL-Saison soll endlich der Titel her. Viele Teams hätten das Potenzial sehr weit zu kommen, erklärte der Kölner: "In die Gruppe würde ich uns natürlich auch gerne packen."