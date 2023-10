NHL: Stützle trifft, Senators siegen

Der deutsche Eishockey-Youngster Tim Stützle (21) darf sich mit den Ottawa Senators über einen erfolgreichen Saisonstart in der NHL freuen. Die Senators feierten am Sonntagabend ein 5:2 gegen Tampa Bay Lightning, es war der zweite Sieg im dritten Spiel. Erst am Samstag hatten die Kanadier das gleiche Ergebnis gegen die Philadelphia Flyers eingefahren.