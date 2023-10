Seider glänzt als Vorlagengeber - Abreibung für Reichel

Mit seinen Assists Nummer acht und neun hat Moritz Seider in der NHL zum nächsten Sieg seiner Detroit Red Wings beigetragen. Das Team aus der Motor City gewann bei den New York Islanders mit 4:3 nach Verlängerung, es war der sechste Erfolg im zehnten Saisonspiel. Im Osten stehen nur die Boston Bruins (17 Punkte) und die New York Rangers (14) besser als Detroit (13) da.