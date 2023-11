NHL: Draisaitl und Oilers verlieren auch gegen Nashville

Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers bleiben in der NHL ein Punktelieferant. Das Team um den deutschen Eishockey-Star verlor am Samstag auch das Heimspiel gegen die Nashville Predators mit 2:5, es war im zehnten Saisonspiel die achte Niederlage für die Kanadier. Draisaitl blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Torbeteiligung, insgesamt gehörte er zum vierten Mal in dieser noch jungen Spielzeit nicht zu den Scorern seines Teams.