NHL: Klatsche für Peterka - Sturm mit Sharks erfolgreich

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit den Buffalo Sabres in der NHL eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Bei den kriselnden New Jersey Devils, die zuvor sechs der vergangenen sieben Partien verloren hatten, ging das Team des 21 Jahre alten Vizeweltmeisters mit 2:7 baden.

Bereits in der zweiten Spielminute war Buffalo in Rückstand geraten, bis zum Ende des ersten Drittels schraubten die Devils das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Im Schlussabschnitt legte Peterka das Tor zum 2:6 durch Mitspieler Kyle Okposo auf, es war sein achtes Assists in der laufenden Saison. Letztlich blieb es aber bei der Ergebniskosmetik.