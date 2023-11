Stützle mit Tor und Assist - Ottawa verliert

Im ersten Einsatz nach der Rückkehr aus Schweden hat Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators in der Eishockey-Profiliga NHL einen Rückschlag kassiert. Beim 3:5 gegen die New York Islanders gelangen dem Stürmer ein Tor und ein Assist, es war für die Kanadier die erste Niederlage nach drei Siegen in Serie.