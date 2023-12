NHL: Draisaitl und Oilers mit siebtem Sieg in Serie

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers befinden sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter im Aufwind. Mit einem 4:1 gegen die New Jersey Devils gelang ihnen bereits der siebte Sieg in Serie. Draisaitl steuerte seine 21. Vorlage bei. Die Oilers stehen nach ihrem miserablen Saisonstart mittlerweile bei jeweils zwölf Siegen und Niederlagen.