NHL: Niederlagen für Draisaitl und Stützle

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage kassiert. Der 28-Jährige hatte die Kanadier bei den New York Islanders zwar in der 2. Minute bereits in Führung gebracht, am Ende unterlagen die Oilers jedoch mit 1:3 und mussten damit die dritte Pleite in Folge hinnehmen.